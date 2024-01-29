Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 12:07

Агент Головина заявил, что полузащитник доволен своим положением в «Монако»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Головин.
Фото AFP

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Александр в хорошей форме. Он прогрессирует. В субботу провел сильный матч против «Марселя» и отдал голевую передачу. Саша доволен в «Монако», в большом клубе. Сейчас все его мысли о том, чтобы решить те задачи, которые поставило руководство клуба», — сказал Клюев «СЭ».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 18 матчей за французский клуб, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

После 19 туров «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице лиги 1 с 34 очками.

Александр Головин
ФК Монако
1
Читайте также
Медведев пятый раз проиграл в финале турнира «Большого шлема»
Бывший россиянин принес Румынии медаль чемпионата Европы
Певчих и еще трех участников ФБК заочно арестовали
Вспышка высокого класса произошла на Солнце 29 января
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом детской команды по хоккею на Урале
Эксперт спрогнозировал «революционное» обновление iOS 18 Apple
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» дома упустил победу над «Брестом», выигрывая 2:0 после первого тайма
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 13 5 1 46-16 44
2
 Ницца 19 11 5 3 20-11 38
3
 Брест 19 10 5 4 29-17 35
4
 Монако 19 10 4 5 36-27 34
5
 Лилль 19 8 8 3 24-14 32
6
 Реймс 19 9 3 7 25-24 30
7
 Марсель 19 7 8 4 28-21 29
8
 Ланс 19 8 5 6 23-19 29
9
 Ренн 19 6 7 6 28-24 25
10
 Страсбур 19 6 7 6 20-24 25
11
 Гавр 19 5 8 6 22-23 23
12
 Монпелье 19 4 8 7 19-23 20
13
 Нант 19 5 4 10 20-30 19
14
 Тулуза 19 3 8 8 16-25 17
15
 Метц 19 4 4 11 16-29 16
16
 Лион 19 4 4 11 19-33 16
17
 Клермон Фут 19 3 6 10 14-28 15
18
 Лорьян 19 2 7 10 24-41 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.02 23:00
Страсбур – ПСЖ
 - : -
3.02 19:00
Ренн – Монпелье
 - : -
3.02 23:00
Нант – Ланс
 - : -
4.02 15:00
Монако – Гавр
 - : -
4.02 17:00
Лилль – Клермон Фут
 - : -
4.02 17:00
Метц – Лорьян
 - : -
4.02 17:00
Реймс – Тулуза
 - : -
4.02 19:05
Брест – Ницца
 - : -
4.02 22:45
Лион – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 10
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 9
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 6
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 14 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 13 1 1
Жонатан Гради

Жонатан Гради

Ланс

 15 1 6
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости