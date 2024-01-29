Агент Головина заявил, что полузащитник доволен своим положением в «Монако»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Александр в хорошей форме. Он прогрессирует. В субботу провел сильный матч против «Марселя» и отдал голевую передачу. Саша доволен в «Монако», в большом клубе. Сейчас все его мысли о том, чтобы решить те задачи, которые поставило руководство клуба», — сказал Клюев «СЭ».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 18 матчей за французский клуб, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

После 19 туров «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице лиги 1 с 34 очками.