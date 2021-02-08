Мбаппе: «ПСЖ» не думает о «Барселоне», мы отстаем в чемпионате"

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе после победы над «Марселем» (2:0) в матче чемпионата Франции дал понять, что команда сейчас сосредоточена на ближайшей игре с «Каном» и не думает о встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Думаем ли мы о «Барселоне»? Нет, мы потеряли несколько очков, так что нам нужно сосредоточиться на следующем матче лиги 1. В предыдущие годы мы могли сконцентрироваться на Лиге чемпионов, но сейчас мы отстаем в лиге 1», — цитирует GFFN Мбаппе.

«ПСЖ» в таблице лиги 1 отстает на 3 очка от лидирующего «Лилля» и на 1 — от «Лиона». С «Барсой» парижанам предстоит сыграть 16 февраля и 10 марта.