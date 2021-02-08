Экс-форвард «Милана» Ньянг продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий Мбай Ньянг продолжит карьеру в «Аль-Ахли», сообщает официальный сайт клуба. Представитель чемпионата Саудовской Аравии взял 26-летнего сенегальца в аренду в «Ренна» до конца сезона.

Стоимость сделки по данным французских СМИ оценивается в 1,5 миллиона евро, у «Аль-Ахли» есть опция его выкупа.

Ньянг в нынешнем сезоне провел за «Ренн» 9 матчей и забил 1 мяч. Ранее в его карьере были французские «Кан» и «Монпелье», итальянские «Милан», «Дженоа» и «Торино» и английский «Уотфорд».