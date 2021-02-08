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Новости   //    Футбол   //    Франция

Верратти хотел бы сыграть с Месси в «ПСЖ»

04:50

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал возможный трансфер форварда «Барселоны» Лионеля Месси в парижский клуб.

«Конечно, я хотел бы сыграть с Месси. Иметь его в команде было бы чем-то великолепным, это еще одна вещь, которую футбол может дать мне. Я бы отдал мяч Неймару и Месси и остался бы, чтобы немного за ними понаблюдать», — приводит слова Верратти Goal.

Ранее сообщалось, что Месси может перейти в «ПСЖ». По этому поводу высказывался форвард парижан и сборной Аргентины Анхель Ди Мария. Сам Месси устал от разговоров о возможном уходе в «ПСЖ».

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