Мбаппе отклонил два предложения «ПСЖ» о новом контракте

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отклонил два предложения парижан о новом контракте, сообщает L'Equipe.

По данным источника, первое предложение — 125 миллионов евро и пятилетний контракт. Однако Мбаппе не согласился, посчитав, что соглашение слишком длительное. Второе предложение — контракт на три года, но это также не устроило игрока.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что клуб готов отпустить Мбаппе в «Реал», но только на своих условиях. Мадридский клуб предложил за него 160 миллионов евро, но «ПСЖ» ответил отказом.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел трм матча за «ПСЖ» и забил один мяч при двух голевых передачах.