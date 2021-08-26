Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Мбаппе отклонил два предложения «ПСЖ» о новом контракте

13:43
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отклонил два предложения парижан о новом контракте, сообщает L'Equipe.

По данным источника, первое предложение — 125 миллионов евро и пятилетний контракт. Однако Мбаппе не согласился, посчитав, что соглашение слишком длительное. Второе предложение — контракт на три года, но это также не устроило игрока.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что клуб готов отпустить Мбаппе в «Реал», но только на своих условиях. Мадридский клуб предложил за него 160 миллионов евро, но «ПСЖ» ответил отказом.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел трм матча за «ПСЖ» и забил один мяч при двух голевых передачах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Бурятский Вуйчич» Михаил Асташов установил рекорд Паралимпиады. Прошлой зимой он работал доставщиком еды
Россия — Сербия, женский ЧЕ по волейболу: где смотреть и во сколько начало
Паралимпиада-2020: все медали сборной России 25 августа
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд