«ПСЖ» хочет купить у «Эвертона» Ришарлисона

«ПСЖ» интересуется форвардом «Эвертона» Ришарлисоном, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, парижский клуб рассматривает покупку игрока в случае ухода Килиана Мбаппе, который может продолжить карьеру в «Реале».

Сообщалось, что Ришарлисон тесно общается с игроком «ПСЖ» Неймаром. Это может также подтолкнуть футболиста к переходу в стан парижан.

В прошлом сезоне бразилец сыграл в составе «Эвертона» 40 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три голевые передачи.