Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«ПСЖ» хочет купить у «Эвертона» Ришарлисона

07:30
Теги:

«ПСЖ» интересуется форвардом «Эвертона» Ришарлисоном, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, парижский клуб рассматривает покупку игрока в случае ухода Килиана Мбаппе, который может продолжить карьеру в «Реале».

Сообщалось, что Ришарлисон тесно общается с игроком «ПСЖ» Неймаром. Это может также подтолкнуть футболиста к переходу в стан парижан.

В прошлом сезоне бразилец сыграл в составе «Эвертона» 40 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три голевые передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Россия сенсационно зарубилась в Белграде с Сербией при 10 тысячах зрителей. Дошло до тай-брейка
Лига чемпионов: когда жеребьевка группового турнира
«Бавария» одержала вторую по величине победу в своей истории
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд