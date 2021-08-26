«ПСЖ» хочет купить у «Эвертона» Ришарлисона
07:30
«ПСЖ» интересуется форвардом «Эвертона» Ришарлисоном, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
По данным источника, парижский клуб рассматривает покупку игрока в случае ухода Килиана Мбаппе, который может продолжить карьеру в «Реале».
Сообщалось, что Ришарлисон тесно общается с игроком «ПСЖ» Неймаром. Это может также подтолкнуть футболиста к переходу в стан парижан.
В прошлом сезоне бразилец сыграл в составе «Эвертона» 40 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три голевые передачи.
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