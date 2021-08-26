Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Мбаппе ведет переговоры по контракту с «ПСЖ» без агента

18:16
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сам ведет переговоры по контракту с клубом. Он отказался от работы с агентом. Его юрист этим вопросом не занимается, сообщает RMC Sport.

22-летний француз уже дважды отклонил предложение французского клуба о продлении соглашения. Он намерен покинуть команду. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

В качестве футболиста сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Задержана бабушка, сбежавшая с четырьмя внучками год назад в Истре
Актер Соломин высказался о скандале с увольнениями в Театре Ермоловой
Как пенсионерам получить выплату в 10 тысяч
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд