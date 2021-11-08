Мбаппе: «Нужно ли дать Почеттино больше времени? Я не тот, кто должен принимать такие решения»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о работе главного тренера команды Маурисио Почеттино.

«У нас бывают качественные игры, но этого недостаточно, — приводит слова Мбаппе Marca. — Люди критикуют команду, и я уважаю их мнение. Не думаю, что мы хорошо играем, но зато побеждаем. Нужно ли дать Почеттино больше времени? Я не тот, кто должен принимать такие решения. Для этого у нас есть руководство».

После 13 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 34 очка и расположился на первом месте в турнирной таблице. На групповом этапе Лиги чемпионов парижский клуб после четырех туров с восемью очками идет на второй позиции в группе A.