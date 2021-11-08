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Нападающий «Ниццы» и сборной Дании сообщил, что у него был выявлен диабет

19:01
Каспер Дольберг. Фото Instagram
Каспер Дольберг. Фото Instagram
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Нападающий «Ниццы» и сборной Дании Каспер Дольберг в Instagram сообщил, что у него был выявлен диабет первого типа. При этой болезни пациенту требуется ежедневное введение инсулина.

«Рад, что наконец-то выяснил причину своего недомогания в последние несколько недель. И я очень счастлив, что при правильном лечении заболевание не повлияет на мою футбольную карьеру», — написал 24-летний футболист.

Дольберг будет вынужден пропустить отборочные матчи ЧМ-2022 против Фарерских островов (12 ноября) и Шотландии (15 ноября).

В составе сборной Дании Дольберг стал бронзовым призером чемпионата Европы-2020. Всего за национальную команду он провел 32 матча и забил 10 голов.

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Иван Шитик все материалы автора

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