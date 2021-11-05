Чемпионат Франции: «Реймс» — «Монако», «Бордо» — «ПСЖ» и другие матчи 13-го тура
11:45
13-й тур чемпионата Франции.
«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в воскресенье в гостях сыграет против «Реймса». В субботу звездный «ПСЖ» сыграет против «Бордо».
5 ноября, пятница
«Ланс» — «Труа» (23.00 мск)
6 ноября, суббота
«Лилль» — «Анже» (19.00)
«Бордо» — «ПСЖ» (23.00)
7 ноября, воскресенье
«Марсель» — «Метц» (15.00)
«Лорьян» — «Брест» (17.00)
«Нант» — «Страсбур» (17.00)
«Реймс» — «Монако» (17.00)
«Сент-Этьен» — «Клермон Фут» (17.00)
«Ницца» — «Монпелье» (19.00)
«Ренн» — «Лион» (22.45)
Все матчи лиги 1 можно смотреть в прямом эфире по этой ссылке.
Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь
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