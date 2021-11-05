13-й тур чемпионата Франции.

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в воскресенье в гостях сыграет против «Реймса». В субботу звездный «ПСЖ» сыграет против «Бордо».

5 ноября, пятница

«Ланс» — «Труа» (23.00 мск)

6 ноября, суббота

«Лилль» — «Анже» (19.00)

«Бордо» — «ПСЖ» (23.00)

7 ноября, воскресенье

«Марсель» — «Метц» (15.00)

«Лорьян» — «Брест» (17.00)

«Нант» — «Страсбур» (17.00)

«Реймс» — «Монако» (17.00)

«Сент-Этьен» — «Клермон Фут» (17.00)

«Ницца» — «Монпелье» (19.00)

«Ренн» — «Лион» (22.45)

Все матчи лиги 1 можно смотреть в прямом эфире по этой ссылке.

Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //

Турнирная таблица французского чемпионата — здесь