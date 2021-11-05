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Чемпионат Франции: «Реймс» — «Монако», «Бордо» — «ПСЖ» и другие матчи 13-го тура

11:45
Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар. Фото instagram.com/psg/
Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар. Фото instagram.com/psg/
Теги:
13-й тур чемпионата Франции.

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в воскресенье в гостях сыграет против «Реймса». В субботу звездный «ПСЖ» сыграет против «Бордо».

5 ноября, пятница

«Ланс» — «Труа» (23.00 мск)

Ланс — Труа

6 ноября, суббота

«Лилль» — «Анже» (19.00)

Лилль — Анже

«Бордо» — «ПСЖ» (23.00)

Бордо — ПСЖ

7 ноября, воскресенье

«Марсель» — «Метц» (15.00)

Марсель — Метц

«Лорьян» — «Брест» (17.00)

Лорьян — Брест

«Нант» — «Страсбур» (17.00)

Нант — Страсбур

«Реймс» — «Монако» (17.00)

Реймс — Монако

«Сент-Этьен» — «Клермон Фут» (17.00)

Сент-Этьен — Клермон Фут

«Ницца» — «Монпелье» (19.00)

Ницца — Монпелье

«Ренн» — «Лион» (22.45)

Ренн — Лион

Все матчи лиги 1 можно смотреть в прямом эфире по этой ссылке.

Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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