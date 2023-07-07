Мбаппе намерен доработать свой контракт с «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе по-прежнему намерен доработать свой контракт, несмотря на то, что президент клуба Насер аль-Хелаифи публично высказался по поводу продажи игрока этим летом, если он не продлит соглашение, сообщает L'Equipe. Действующий договор рассчитан до лета 2024 года.
В августе 2017 года «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако», а год спустя выкупил права на форварда за 180 миллионов евро. Вместе с парижанами игрок пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок страны и по два раза становился обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги.
Ранее 24-летний форвард прислал клубу письмо о том, что не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года. В «ПСЖ» такой поступок раскритиковали, отправив агрессивный ответ.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Монпелье – Гавр
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