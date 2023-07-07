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Мбаппе намерен доработать свой контракт с «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе по-прежнему намерен доработать свой контракт, несмотря на то, что президент клуба Насер аль-Хелаифи публично высказался по поводу продажи игрока этим летом, если он не продлит соглашение, сообщает L'Equipe. Действующий договор рассчитан до лета 2024 года.

В августе 2017 года «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако», а год спустя выкупил права на форварда за 180 миллионов евро. Вместе с парижанами игрок пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок страны и по два раза становился обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги.

Ранее 24-летний форвард прислал клубу письмо о том, что не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года. В «ПСЖ» такой поступок раскритиковали, отправив агрессивный ответ.

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Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Источник: «Реал» выкупил форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе
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 Монако 0 0 0 0 0-0 0
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