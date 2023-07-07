«Лион» подписал защитника сборной Анголы
Защитник Клинтон Мата перешел из «Брюгге» в «Лион». 30-летний игрок сборной Анголы подписал контракт до 2026 года.
В прошлом сезоне Мата сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.
Ранее он тажке выступал за «Шарлеруа», «Генк» и «Эйпен». Он всю свою карьеру провел в Бельгии.
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13
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14
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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