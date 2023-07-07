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Сегодня, 05:35

«Лион» подписал защитника сборной Анголы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Клинтон Мата перешел из «Брюгге» в «Лион». 30-летний игрок сборной Анголы подписал контракт до 2026 года.

В прошлом сезоне Мата сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

Ранее он тажке выступал за «Шарлеруа», «Генк» и «Эйпен». Он всю свою карьеру провел в Бельгии.

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