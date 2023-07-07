«ПСЖ» агрессивно ответил на письмо Мбаппе

Чуть менее чем через три недели после получения письма от Килиана Мбаппе, в котором нападающий указал, что не будет активировать опцию продления контракта в конце сезона-2023/24, «ПСЖ» ответил игроку своим письмом.

По информации L'Equipe, письмо от имени клуба было отправлено 3 июля. На трех страницах «ПСЖ» указал, в частности, на «огромное предубеждение» и «ущерб, причиненный отправкой такого письма и его обнародованием».

«Это правда, что мы также обсуждали очень амбициозную работу в трансферное окно, которую мы смогли выполнить лишь частично, учитывая условия и европейские нормативные ограничения. Условия полностью вне нашего контроля, но несмотря на это мы пытались реагировать на ваши просьбы, что мы не сделали бы для любого другого игрока», — гласит отрывок из письма «ПСЖ».

В среду, после презентации нового главного тренера Луиса Энрике, президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи выдвинул Мбаппе ультиматум: если он хочет остаться в следующем сезоне, должен продлить контракт. В противном случае его выставят на трансфер.