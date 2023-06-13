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Сегодня, 06:10

В «ПСЖ» узнали о нежелании Мбаппе продлевать контракт от журналистов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«ПСЖ» не знал о нежелании нападающего Килиана Мбаппе продлевать контракт, сообщает The New York Times.

12 июня появилась информация, что футболист отправил официальное письмо в клуб о том, что он ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию продления контракта до 2025 года.

По данным источника, руководство парижан было застигнуто врасплох, узнав об этом письме от французских журналистов. Новостное агентство сообщило «ПСЖ», что его сотрудники получили копию письма до того, как оно было отправлено в клуб.

В завершившемся сезоне 24-летний Мбаппе провел 43 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 10 результативными передачами.

Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2024 года и имеет опцию продления еще на один сезон.

Источник: The New York Times
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
5
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
17
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
18
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
19
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
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Аяччо – Марсель
 1 : 0
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Брест – Ренн
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Лорьян – Страсбур
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Монако – Тулуза
 1 : 2
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Нант – Анже
 1 : 0
3.06 22:00
Ницца – Лион
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

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Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

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Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

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Тежи Саванье

Монпелье

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