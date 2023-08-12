«ПСЖ» не смог обыграть «Лорьян» в первом туре лиги 1

«ПСЖ» дома сыграл вничью с «Лорьяном» в первом туре чемпионата Франции-2023/24 — 0:0.

Парижане нанесли 2 удара в створ ворот соперника, а гости — ни одного.

Нападающие «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Неймар не попали в заявку клуба на этот матч. Мбаппе следил за игрой со стадиона «Парк де Пренс».

Во втором туре лиги 1 «ПСЖ» сыграет на выезде с «Тулузой» (19 августа), а «Лорьян» 20 августа примет «Ниццу».