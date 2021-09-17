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Эррера считает, что «ПСЖ» способен убедить Мбаппе остаться в клубе

12:26
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Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера считает, что парижский клуб способен убедить форварда Килиана Мбаппе остаться в команде.

«Летом у меня было чувство, что Килиан останется. Клуб всегда говорил нам, что Мбаппе остается. Я сам спрашивал его за 2 недели до закрытия трансферного окна, и он ответил мне: «Я буду здесь». Все, что я читал в прессе, не сходилось с тем, что происходит в клубе. Нынешний сезон может повлиять на Мбаппе, и он останется», — приводит Goal слова Эрреры.

Ранее сообщалось, что в августе Мбаппе может перейти в «Реал». Нынешний контракт 22-летнего француза действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/mbappe-convinced-stay-psg-transfer-herrera/k2x0sxqyhqqx1fl0pevk0a54h

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Иван Торопцев все материалы автора

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