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«Ливерпуль» объявил о переходе Шакири в «Лион»

19:15
Джердан Шакири. Фото ФК «Лион».
Джердан Шакири. Фото ФК «Лион».
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«Ливерпуль» согласовал с «Лионом» переход полузащитника Джердана Шакири, сообщает сайт английской команды.

29-летний швейцарец заключил с французским клубом контракт на три года.

Джердан Шакири провел в «Ливерпуле» три сезона. Ранее он выступал за «Базель», «Баварию», «Интер» и «Сток Сити».

В прошлом сезоне Шакири провел 14 матче в АПЛ, отличившись всего двумя ассистами.

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Иван Шитик все материалы автора

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