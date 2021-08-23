«Ливерпуль» объявил о переходе Шакири в «Лион»
19:15
«Ливерпуль» согласовал с «Лионом» переход полузащитника Джердана Шакири, сообщает сайт английской команды.
29-летний швейцарец заключил с французским клубом контракт на три года.
Джердан Шакири провел в «Ливерпуле» три сезона. Ранее он выступал за «Базель», «Баварию», «Интер» и «Сток Сити».
В прошлом сезоне Шакири провел 14 матче в АПЛ, отличившись всего двумя ассистами.
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