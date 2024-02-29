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Сегодня, 17:43

Макрон не пытался уговорить Мбаппе остаться в «ПСЖ»

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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не обсуждал с нападающим национальной команды Килианом Мбаппе его будущее во время званого ужина.

Во вторник, 27 февраля, форвард «ПСЖ» присутствовал на официальном приеме в Елисейском дворце, организованном по случаю государственного визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист договорился о переходе в мадридский «Реал» ближайшим летом на правах свободного агента.

«Был ли этот ужин попыткой удержать Мбаппе? Нет, ни в коем случае. Этот вопрос не обсуждался, я оставляю его на усмотрение руководства клуба. То, что Мбаппе был на приеме, абсолютно нормально. Я думаю, что все французы восхищаются этим великолепным игроком, но никакого обсуждения не было», — приводит слова Макрона RMC Sport.

В сезоне-2023/24 Мбаппе провел 32 матча за «ПСЖ», записав на свой счет 32 забитых мяча и 7 результативных передач.

Источник: RMC Sport
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 16 6 1 54-19 54
2
 Брест 23 12 7 4 34-18 43
3
 Монако 23 12 5 6 44-34 41
4
 Ницца 23 11 7 5 22-15 40
5
 Лилль 23 10 8 5 33-20 38
6
 Ланс 23 10 6 7 30-24 36
7
 Ренн 23 9 8 6 35-27 35
8
 Реймс 23 10 4 9 30-31 34
9
 Марсель 23 8 9 6 33-25 33
10
 Лион 23 8 4 11 25-35 28
11
 Тулуза 23 6 8 9 25-31 26
12
 Нант 23 7 4 12 23-34 25
13
 Страсбур 23 6 7 10 23-35 25
14
 Гавр 23 5 9 9 24-30 24
15
 Монпелье 23 5 8 10 25-31 23
16
 Лорьян 23 5 7 11 31-44 22
17
 Метц 23 4 5 14 19-37 17
18
 Клермон Фут 23 3 8 12 16-36 17
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.03 23:00
Монако – ПСЖ
 - : -
2.03 19:00
Реймс – Лилль
 - : -
2.03 23:00
Клермон Фут – Марсель
 - : -
3.03 15:00
Тулуза – Ницца
 - : -
3.03 17:00
Брест – Гавр
 - : -
3.03 17:00
Монпелье – Страсбур
 - : -
3.03 17:00
Нант – Метц
 - : -
3.03 19:05
Ренн – Лорьян
 - : -
3.03 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 12
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 11
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 15 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 16 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 16 1 1
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