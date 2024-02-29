Макрон не пытался уговорить Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не обсуждал с нападающим национальной команды Килианом Мбаппе его будущее во время званого ужина.

Во вторник, 27 февраля, форвард «ПСЖ» присутствовал на официальном приеме в Елисейском дворце, организованном по случаю государственного визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист договорился о переходе в мадридский «Реал» ближайшим летом на правах свободного агента.

«Был ли этот ужин попыткой удержать Мбаппе? Нет, ни в коем случае. Этот вопрос не обсуждался, я оставляю его на усмотрение руководства клуба. То, что Мбаппе был на приеме, абсолютно нормально. Я думаю, что все французы восхищаются этим великолепным игроком, но никакого обсуждения не было», — приводит слова Макрона RMC Sport.

В сезоне-2023/24 Мбаппе провел 32 матча за «ПСЖ», записав на свой счет 32 забитых мяча и 7 результативных передач.