Луис Энрике поделился планами «ПСЖ» на Хави Симонса
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, что думает о планах на полузащитника Хави Симонса, который играет в аренде «РБ Лейпцига».
«Хави Симонс — игрок «ПСЖ». Конечно, мы следим за его выступлениями в «РБ Лейпциге». У нас есть свои планы на Симонса», — сказал Энрике на пресс-конференции.
20-летний футболист в этом розыгрыше чемпионата Германии забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 22 матчах. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|24
|16
|7
|1
|54-19
|55
|
2
|Брест
|24
|13
|7
|4
|35-18
|46
|
3
|Монако
|24
|12
|6
|6
|44-34
|42
|
4
|Лилль
|24
|11
|8
|5
|34-20
|41
|
5
|Ницца
|25
|11
|7
|7
|24-19
|40
|
6
|Ланс
|24
|11
|6
|7
|33-24
|39
|
7
|Марсель
|24
|9
|9
|6
|38-26
|36
|
8
|Ренн
|24
|9
|8
|7
|36-29
|35
|
9
|Реймс
|24
|10
|4
|10
|30-32
|34
|
10
|Тулуза
|24
|7
|8
|9
|27-32
|29
|
11
|Лион
|24
|8
|4
|12
|25-38
|28
|
12
|Монпелье
|25
|6
|9
|10
|29-34
|27
|
13
|Страсбур
|24
|6
|8
|10
|25-37
|26
|
14
|Лорьян
|24
|6
|7
|11
|33-45
|25
|
15
|Нант
|24
|7
|4
|13
|23-36
|25
|
16
|Гавр
|24
|5
|9
|10
|24-31
|24
|
17
|Метц
|24
|5
|5
|14
|21-37
|20
|
18
|Клермон Фут
|24
|3
|8
|13
|17-41
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.03
|23:00
|
Ницца – Монпелье
|1 : 2
|9.03
|19:00
|
Лорьян – Лион
|- : -
|9.03
|23:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|10.03
|15:00
|
ПСЖ – Реймс
|- : -
|10.03
|17:00
|
Гавр – Тулуза
|- : -
|10.03
|17:00
|
Метц – Клермон Фут
|- : -
|10.03
|17:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|10.03
|19:05
|
Лилль – Ренн
|- : -
|10.03
|22:45
|
Марсель – Нант
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Мозес Саймон
Нант
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|15
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|16
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|16
|1
|1
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