Луис Энрике поделился планами «ПСЖ» на Хави Симонса

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, что думает о планах на полузащитника Хави Симонса, который играет в аренде «РБ Лейпцига».

«Хави Симонс — игрок «ПСЖ». Конечно, мы следим за его выступлениями в «РБ Лейпциге». У нас есть свои планы на Симонса», — сказал Энрике на пресс-конференции.

20-летний футболист в этом розыгрыше чемпионата Германии забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 22 матчах. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.