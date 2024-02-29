Главный тренер «ПСЖ» Энрике поделился мнением о будущем игроков в команде

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике, отвечая на вопрос о будущем форварда Килиана Мбаппе, заявил, что старается использовать всех игроков команды.

«Мы с Луишем Кампушем каждый день говорим о настоящем и будущем команды. Как тренер я стараюсь использовать всех игроков, которые есть в распоряжении. Я всегда ищу пользу для команды», — сказал Энрике журналистам.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист договорился о переходе в мадридский «Реал» ближайшим летом на правах свободного агента.