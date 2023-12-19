Луис Энрике оценил игру Мбаппе в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, что думает об игре форварда Килиана Мбаппе.

«Он еще очень молод. Я надеюсь, что его ждет много успехов, которых он сможет добиться как в индивидуальном плане, так и вместе с командой. Я надеюсь, что именно в «ПСЖ» мы сможем помочь ему прогрессировать на протяжении всей карьеры», — цитирует Энрике RMC Sport.

В текущем сезоне 24-летний француз провел 21 матч во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал 2 ассиста.