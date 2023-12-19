Луис Энрике оценил игру Мбаппе в «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, что думает об игре форварда Килиана Мбаппе.
«Он еще очень молод. Я надеюсь, что его ждет много успехов, которых он сможет добиться как в индивидуальном плане, так и вместе с командой. Я надеюсь, что именно в «ПСЖ» мы сможем помочь ему прогрессировать на протяжении всей карьеры», — цитирует Энрике RMC Sport.
В текущем сезоне 24-летний француз провел 21 матч во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал 2 ассиста.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|11
|4
|1
|39-13
|37
|
2
|Ницца
|16
|9
|5
|2
|17-9
|32
|
3
|Монако
|16
|9
|3
|4
|31-21
|30
|
4
|Лилль
|16
|7
|7
|2
|20-12
|28
|
5
|Брест
|16
|8
|4
|4
|21-15
|28
|
6
|Марсель
|16
|7
|5
|4
|24-17
|26
|
7
|Ланс
|16
|7
|5
|4
|21-15
|26
|
8
|Реймс
|16
|7
|2
|7
|21-23
|23
|
9
|Страсбур
|16
|5
|5
|6
|16-21
|20
|
10
|Гавр
|16
|4
|7
|5
|16-18
|19
|
11
|Монпелье
|16
|4
|6
|6
|18-20
|18
|
12
|Нант
|16
|5
|3
|8
|19-27
|18
|
13
|Ренн
|16
|3
|7
|6
|20-21
|16
|
14
|Метц
|16
|4
|4
|8
|15-24
|16
|
15
|Тулуза
|16
|2
|8
|6
|14-21
|14
|
16
|Лион
|16
|3
|4
|9
|15-27
|13
|
17
|Лорьян
|16
|2
|6
|8
|21-31
|12
|
18
|Клермон Фут
|16
|2
|5
|9
|10-23
|11
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.12
|23:00
|
Брест – Лорьян
|- : -
|20.12
|23:00
|
Клермон Фут – Ренн
|- : -
|20.12
|23:00
|
Лион – Нант
|- : -
|20.12
|23:00
|
Монпелье – Марсель
|- : -
|20.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
|20.12
|23:00
|
ПСЖ – Метц
|- : -
|20.12
|23:00
|
Реймс – Гавр
|- : -
|20.12
|23:00
|
Страсбур – Лилль
|- : -
|20.12
|23:00
|
Тулуза – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|16
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|13
|1
|5
|
|
Вармед Омари
Ренн
|13
|1
|4
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