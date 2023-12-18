Защитнику «Ниццы» Аталю может грозить до 10 месяцев условно за видео в поддержку Палестины

Прокуратура Ниццы запросила защитнику одноименного клуба Юсефу Аталю 10 месяцев условно за разжигание расовой ненависти в соцсетях, сообщает RMC Sport.

«Слова имеют вес. Передача такого рода сообщений приводит к настоящим актам насилия, которые уже опустошили всю Францию и другие страны», — заявил представитель прокуратуры.

Помимо этого, сторона обвинения потребовала назначить штраф в размере 45 тысяч евро. Суд над игроком перенесен на 3 января 2024 года.

18 октября «Ницца» объявила об отстранении защитника за публикации о конфликте Израиля и Палестины. Он выложил в соцсетях видео, в котором призвал к «черному дню для евреев». Позже игрок удалил видео.