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Защитнику «Ниццы» Аталю может грозить до 10 месяцев условно за видео в поддержку Палестины

Руслан Минаев
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Юсеф Аталь.
Фото AFP

Прокуратура Ниццы запросила защитнику одноименного клуба Юсефу Аталю 10 месяцев условно за разжигание расовой ненависти в соцсетях, сообщает RMC Sport.

«Слова имеют вес. Передача такого рода сообщений приводит к настоящим актам насилия, которые уже опустошили всю Францию и другие страны», — заявил представитель прокуратуры.

Помимо этого, сторона обвинения потребовала назначить штраф в размере 45 тысяч евро. Суд над игроком перенесен на 3 января 2024 года.

18 октября «Ницца» объявила об отстранении защитника за публикации о конфликте Израиля и Палестины. Он выложил в соцсетях видео, в котором призвал к «черному дню для евреев». Позже игрок удалил видео.

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Агент Головина положительно относится к увлечению футболиста стриминговыми трансляциями
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 11 4 1 39-13 37
2
 Ницца 16 9 5 2 17-9 32
3
 Монако 16 9 3 4 31-21 30
4
 Лилль 16 7 7 2 20-12 28
5
 Брест 16 8 4 4 21-15 28
6
 Марсель 16 7 5 4 24-17 26
7
 Ланс 16 7 5 4 21-15 26
8
 Реймс 16 7 2 7 21-23 23
9
 Страсбур 16 5 5 6 16-21 20
10
 Гавр 16 4 7 5 16-18 19
11
 Монпелье 16 4 6 6 18-20 18
12
 Нант 16 5 3 8 19-27 18
13
 Ренн 16 3 7 6 20-21 16
14
 Метц 16 4 4 8 15-24 16
15
 Тулуза 16 2 8 6 14-21 14
16
 Лион 16 3 4 9 15-27 13
17
 Лорьян 16 2 6 8 21-31 12
18
 Клермон Фут 16 2 5 9 10-23 11
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34 тур
20.12 23:00
Брест – Лорьян
 - : -
20.12 23:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
20.12 23:00
Лион – Нант
 - : -
20.12 23:00
Монпелье – Марсель
 - : -
20.12 23:00
Ницца – Ланс
 - : -
20.12 23:00
ПСЖ – Метц
 - : -
20.12 23:00
Реймс – Гавр
 - : -
20.12 23:00
Страсбур – Лилль
 - : -
20.12 23:00
Тулуза – Монако
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Килиан Мбаппе

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ПСЖ

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Акор Жером Адамс

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Монпелье

 7
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

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Флориан Сотока

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Ланс

 5
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
И К Ж
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 13 1 1
Алиду Сейду

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Клермон Фут

 13 1 5
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