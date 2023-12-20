20 декабря «ПСЖ» на своем поле стадиона «Парк де Пренс» примет «Метц» в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу. Игра в Париже начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «ПСЖ» — «Метц» будут доступны в матч-центре «СЭ». Бесплатная видеотрансляция игры лиги 1 «ПСЖ» — «Метц» пройдет в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

В последний раз команды играли друг с другом 21 мая 2022 года. Тогда «ПСЖ» разгромил «Метц» (5:0) в 38-м туре чемпионата Франции.

Парижане под руководством Луиса Энрике набрали 37 очков, занимая первое место в турнирной таблице лиги 1. «Метц» находится на 14-й строчке с 16 баллами.

В текущем сезоне форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе провел в общей сложности 21 матч за парижан во всех турнирах, забил 19 голов и сделал две результативные передачи.

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