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«ПСЖ» — «Метц»: смотреть трансляцию матча французской лиги 1 в прямом эфире

Видеотрансляция матча лиги 1 «ПСЖ» — «Метц» начнется в 23.00 мск 20 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

20 декабря «ПСЖ» на своем поле стадиона «Парк де Пренс» примет «Метц» в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу. Игра в Париже начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «ПСЖ» — «Метц» будут доступны в матч-центре «СЭ». Бесплатная видеотрансляция игры лиги 1 «ПСЖ» — «Метц» пройдет в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

В последний раз команды играли друг с другом 21 мая 2022 года. Тогда «ПСЖ» разгромил «Метц» (5:0) в 38-м туре чемпионата Франции.

Парижане под руководством Луиса Энрике набрали 37 очков, занимая первое место в турнирной таблице лиги 1. «Метц» находится на 14-й строчке с 16 баллами.

В текущем сезоне форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе провел в общей сложности 21 матч за парижан во всех турнирах, забил 19 голов и сделал две результативные передачи.

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Метц
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Луис Энрике оценил игру Мбаппе в «ПСЖ»

«Тулуза» — «Монако»: смотреть трансляцию матча французской лиги 1 в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 11 4 1 39-13 37
2
 Ницца 16 9 5 2 17-9 32
3
 Монако 16 9 3 4 31-21 30
4
 Лилль 16 7 7 2 20-12 28
5
 Брест 16 8 4 4 21-15 28
6
 Марсель 16 7 5 4 24-17 26
7
 Ланс 16 7 5 4 21-15 26
8
 Реймс 16 7 2 7 21-23 23
9
 Страсбур 16 5 5 6 16-21 20
10
 Гавр 16 4 7 5 16-18 19
11
 Монпелье 16 4 6 6 18-20 18
12
 Нант 16 5 3 8 19-27 18
13
 Ренн 16 3 7 6 20-21 16
14
 Метц 16 4 4 8 15-24 16
15
 Тулуза 16 2 8 6 14-21 14
16
 Лион 16 3 4 9 15-27 13
17
 Лорьян 16 2 6 8 21-31 12
18
 Клермон Фут 16 2 5 9 10-23 11
Результаты / календарь
1 тур
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13 тур
14 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.12 23:00
Брест – Лорьян
 - : -
20.12 23:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
20.12 23:00
Лион – Нант
 - : -
20.12 23:00
Монпелье – Марсель
 - : -
20.12 23:00
Ницца – Ланс
 - : -
20.12 23:00
ПСЖ – Метц
 - : -
20.12 23:00
Реймс – Гавр
 - : -
20.12 23:00
Страсбур – Лилль
 - : -
20.12 23:00
Тулуза – Монако
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 16
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
И К Ж
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 13 1 1
Алиду Сейду

Алиду Сейду

Клермон Фут

 13 1 5
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 13 1 4
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