Лионель Месси не ведет переговоры с другими клубами

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не ведет переговоры с другими клубами, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в настоящее время 35-летний футболист ведет переговоры только с «ПСЖ». У руководства клуба уже была первая личная встреча с отцом футболиста Хорхе.

Также сообщается, что в ближайшие недели между сторонами последуют другие встречи, чтобы определиться с деталями нового контракта, включая зарплату, срок сделки и многое другое. Сейчас переговоры на ранней стадии.

Действующий договор Месси с парижанами истекает по окончании текущего сезона. В этом сезоне у форварда 15 голов и 14 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.