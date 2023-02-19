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Сегодня, 16:04

Маркиньос недоволен поступком Кимпембе после поражения от «Монако»

Иван Шитик
Корреспондент
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Капитан «ПСЖ» Маркиньос выразил недовольство поступком защитника команды Преснеля Кимпембе после поражения от «Монако» в матче 23-го тура чемпионата Франции со счетом 1:3, сообщает L'Equipe.

Маркиньос попросил своих одноклубников не подходить к фанатам «ПСЖ» после окончания матча, но Кимпембе не стал его слушать. Француз подошел к трибуне и принес извинения болельщикам за поражение.

Маркиньос считает, что такими действиями Кимпембе «пытается ослабить его капитанскую позицию».

Отметим, что после поражения «ПСЖ» от «Монако» Маркиньос и нападающий парижан Неймар поругались с футбольным советником французского клуба Луишем Кампушем.

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
Преснель Кимпембе
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 23 13 7 3 35-18 46
5
 Лилль 23 12 5 6 40-27 41
6
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
7
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
8
 Лорьян 23 10 6 7 35-35 36
9
 Лион 24 10 5 9 36-27 35
10
 Реймс 24 7 13 4 30-26 34
11
 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
12
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
13
 Нант 23 6 10 7 24-26 28
14
 Монпелье 23 7 2 14 34-45 23
15
 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
16
 Брест 23 4 8 11 24-38 20
17
 Труа 23 4 7 12 33-52 19
18
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
19
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
20
 Анже 24 2 4 18 20-50 10
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38 тур
17.02 23:00
Осер – Лион
 2 : 1
18.02 19:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
18.02 23:00
Страсбур – Анже
 2 : 1
19.02 15:00
ПСЖ – Лилль
 - : -
19.02 17:00
Брест – Монако
 - : -
19.02 17:00
Лорьян – Аяччо
 - : -
19.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
19.02 17:00
Труа – Монпелье
 - : -
19.02 19:05
Ланс – Нант
 - : -
19.02 22:45
Тулуза – Марсель
 - : -
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ЖК
Г
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 14
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 18 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 19 1 3
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