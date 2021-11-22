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«Лион» требует наложить строгие санкции на фаната, который бросил бутылку в Пайета

17:17
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«Лион» требует наложить строгие санкции на болельщика, который бросил бутылку в полузащитника «Марселя» Димитри Пайте в начале матча 14-го тура чемпионата Франции, сообщает L'Equipe.

Дисциплинарный комитет лиги 1 уже начал расследование этого эпизода. «Лион» проведет следующий домашний матч (против «Реймса») при пустых трибунах.

Напомним, что в начале встречи полузащитник «Марселя» Димитри Пайет собирался подавать угловой, однако кто-то из болельщиков «Лиона» бросил в игрока бутылку с водой, попав ему в голову. Футболист упал на газон, после чего главный судья прервал встречу.

Отмечалось, что хулиган было сразу вычислен и его выпроводили со стадиона.

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Иван Шитик все материалы автора

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