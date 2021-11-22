Дисциплинарный комитет начал расследование эпизода матча «Лион» — «Марсель»
17:02
Дисциплинарный комитет французской лиги 1 начал расследование эпизода матча 14-го тура чемпионата Франции «Лион» — «Марсель», сообщает L'Equipe.
Уже решено, что следующий домашний матч «Лион» проведет при пустых трибунах. 8 декабря команда сыграет против «Реймса».
Решения о дальнейших санкциях и том, будет ли матч доигран, будут объявлены позже.
Напомним, что матч «Лион» — «Марсель» был прерван уже в самом начале первого тайма, когда с трибун на поле полетели посторонние предметы, а в голову игрока гостей Димитри Пайета попала бутылка.
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