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Дисциплинарный комитет начал расследование эпизода матча «Лион» — «Марсель»

17:02
Димитри Пайет. Фото Reuters
Димитри Пайет. Фото Reuters
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Дисциплинарный комитет французской лиги 1 начал расследование эпизода матча 14-го тура чемпионата Франции «Лион» — «Марсель», сообщает L'Equipe.

Уже решено, что следующий домашний матч «Лион» проведет при пустых трибунах. 8 декабря команда сыграет против «Реймса».

Решения о дальнейших санкциях и том, будет ли матч доигран, будут объявлены позже.

Напомним, что матч «Лион» — «Марсель» был прерван уже в самом начале первого тайма, когда с трибун на поле полетели посторонние предметы, а в голову игрока гостей Димитри Пайета попала бутылка.

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Иван Шитик все материалы автора

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