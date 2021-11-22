Дисциплинарный комитет французской лиги 1 начал расследование эпизода матча 14-го тура чемпионата Франции «Лион» — «Марсель», сообщает L'Equipe.

Уже решено, что следующий домашний матч «Лион» проведет при пустых трибунах. 8 декабря команда сыграет против «Реймса».

Решения о дальнейших санкциях и том, будет ли матч доигран, будут объявлены позже.

Напомним, что матч «Лион» — «Марсель» был прерван уже в самом начале первого тайма, когда с трибун на поле полетели посторонние предметы, а в голову игрока гостей Димитри Пайета попала бутылка.