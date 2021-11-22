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Пайет подаст жалобу на фаната, который бросил в него бутылку

18:45
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Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет принял решение подать жалобу в рамках прокурорского расследования инцидента, которой произошел в матче 14-го тура чемпионата Франции «Лион» — «Марсель», сообщает Le Parisien.

Он предъявил официальные претензии фанату, который бросил в него с трибуны бутылку с водой. Предмет попал в голову футболисту.

После этого арбитр принял решение прервать встречу и увести команды в раздевалки, впоследствии игра не была возобновлена.

Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) сообщила о временном закрытии для зрителей трибун стадиона «Лиона» после инцидента.

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Иван Шитик все материалы автора

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