Пайет подаст жалобу на фаната, который бросил в него бутылку

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет принял решение подать жалобу в рамках прокурорского расследования инцидента, которой произошел в матче 14-го тура чемпионата Франции «Лион» — «Марсель», сообщает Le Parisien.

Он предъявил официальные претензии фанату, который бросил в него с трибуны бутылку с водой. Предмет попал в голову футболисту.

После этого арбитр принял решение прервать встречу и увести команды в раздевалки, впоследствии игра не была возобновлена.

Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) сообщила о временном закрытии для зрителей трибун стадиона «Лиона» после инцидента.