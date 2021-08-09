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«Лион» сделал предложение «Ливерпулю» по покупке Шакири

21:54
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«Лион» нацелился на полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири. Французский клуб 9 августа сделал предложение по покупке 29-летенго швейцарца, сообщает L'Equipe.

Ранее появлялась информация, что «Ливерпуль» хочет получить за игрока около 15 миллионов евро.

Швейцарец выступает в «Ливерпуле» с 2018 года. В прошлом розыгрыше он провел 14 матчей. Его контракт с клубом рассчитан еще на два года.

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Иван Шитик все материалы автора

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