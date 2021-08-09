«Лион» сделал предложение «Ливерпулю» по покупке Шакири
21:54
«Лион» нацелился на полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири. Французский клуб 9 августа сделал предложение по покупке 29-летенго швейцарца, сообщает L'Equipe.
Ранее появлялась информация, что «Ливерпуль» хочет получить за игрока около 15 миллионов евро.
Швейцарец выступает в «Ливерпуле» с 2018 года. В прошлом розыгрыше он провел 14 матчей. Его контракт с клубом рассчитан еще на два года.
Читайте также
«Я был фанатом Конора, а теперь потерял к нему уважение. Он полнейший идиот». Макгрегор разозлил тренера Хабиба
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю