«Лион» сделал предложение «Ливерпулю» по покупке Шакири

«Лион» нацелился на полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири. Французский клуб 9 августа сделал предложение по покупке 29-летенго швейцарца, сообщает L'Equipe.

Ранее появлялась информация, что «Ливерпуль» хочет получить за игрока около 15 миллионов евро.

Швейцарец выступает в «Ливерпуле» с 2018 года. В прошлом розыгрыше он провел 14 матчей. Его контракт с клубом рассчитан еще на два года.