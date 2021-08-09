Месси пока не может согласовать с «ПСЖ» отчисления за использование имиджевых прав

Нападающий Лионель Месси продолжает переговоры по новому контракту с «ПСЖ». Главным камнем преткновения стали отчисления за использования имиджевых прав, сообщает журналист Адриан Гренье.

Так как 34-летний аргентинец согласился на меньшую сумму личного контракта, то он хочет получать больше отчислений по другим пунктам.

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси. Футболист выступал за команду на протяжении всей карьеры начиная с 2003 года. Новый договор с Месси не подписали из-за «финансовых и структурных причин», а также в связи с регламентом испанской лиги.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах.