Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Франция

Месси пока не может согласовать с «ПСЖ» отчисления за использование имиджевых прав

21:08
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
Теги:

Нападающий Лионель Месси продолжает переговоры по новому контракту с «ПСЖ». Главным камнем преткновения стали отчисления за использования имиджевых прав, сообщает журналист Адриан Гренье.

Так как 34-летний аргентинец согласился на меньшую сумму личного контракта, то он хочет получать больше отчислений по другим пунктам.

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси. Футболист выступал за команду на протяжении всей карьеры начиная с 2003 года. Новый договор с Месси не подписали из-за «финансовых и структурных причин», а также в связи с регламентом испанской лиги.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Наконец-то свобода!» Сестры Аверины встретились с родными
«Я был фанатом Конора, а теперь потерял к нему уважение. Он полнейший идиот». Макгрегор разозлил тренера Хабиба
«Рубин» — «Ахмат»: Кукуян сначала все сделал правильно. Зачем вмешался ВАР и все испортил? Вратарь удален ошибочно
Белорусская ассоциация гимнастики — о России: «Псевдовеликие вы наши, снимите корону»
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы