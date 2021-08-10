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«Монако» хочет продать несколько игроков

03:42
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач сообщил, что клубу необходимо продать игроков.

«У нас двадцать семь полевых и четыре голкипера. Это много, это точно. Мы постараемся немного сократить состав. Некоторые игроки покинут клуб до конца августа», — цитирует MadeInFoot Ковача.

В первом туре нового сезона в чемпионате Франции «Монако» сыграл вничью с «Нантом» (1:1). Игра прошла в пятницу, 6 августа, на стадионе «Луи II».

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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