«Монако» хочет продать несколько игроков
03:42
Главный тренер «Монако» Нико Ковач сообщил, что клубу необходимо продать игроков.
«У нас двадцать семь полевых и четыре голкипера. Это много, это точно. Мы постараемся немного сократить состав. Некоторые игроки покинут клуб до конца августа», — цитирует MadeInFoot Ковача.
В первом туре нового сезона в чемпионате Франции «Монако» сыграл вничью с «Нантом» (1:1). Игра прошла в пятницу, 6 августа, на стадионе «Луи II».
Читайте также
«Карельская береза» уже одинокая и брошенная». Известный журналист — о российской экс-супруге Луиза Адриану
«Зенит» — «Краснодар»: арбитр Матюнин обратился в судейский комитет РФС с просьбой объяснить, как должен работать ВАР
«Когда папы не стало, пришли бандиты и забрали все деньги». Даниил Тарасов — о детстве, семье, сложной травме и уходе из «Динамо»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю