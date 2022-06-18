«Лион» презентовал домашний комплект формы

«Лион» на официальном сайте презентовал новую домашнюю форму. В ней команда будет играть в сезоне-2022/23.

Комплект традиционно выполнен в белом цвете с красными и синими полосами.

В прошедшем сезоне «Лион» занял 8-е место в турнирной таблице лиги 1. Таким образом, команда не пробилась в еврокубки.