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Сегодня, 00:22

«Лион» презентовал домашний комплект формы

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лион» на официальном сайте презентовал новую домашнюю форму. В ней команда будет играть в сезоне-2022/23.

Комплект традиционно выполнен в белом цвете с красными и синими полосами.

В прошедшем сезоне «Лион» занял 8-е место в турнирной таблице лиги 1. Таким образом, команда не пробилась в еврокубки.

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