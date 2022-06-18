Экс-игрок «Ливерпуля» и «Баварии» Алу Диарра начал самостоятельную тренерскую работу

Экс-игрок сборной Франции Алу Диарра стал новым тренером молодежной команды «Труа». Он будет работать с игроками не старше 19 лет. Это будет его первый опыт самостоятельной работы.

После завершения карьеры в 2017 году Диарра начал обучение в школе тренеров. В 2018 году он присоединился к «Лансу», где за четыре года прошел путь от помощника главного тренера молодежной команды до ассистента главного тренера первой команды.

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L'ESTAC est heureuse d'enregistrer la venue d'Alou ? l'Acad?mie. Apr?s 4 saisons pass?es ? Lens, l'ancien international fran?ais rejoint le club troyen.



Bienvenue Alou ! ? https://t.co/4Uc8g50KFJ pic.twitter.com/lTD1B4e1Hu — ESTAC Troyes (@estac_officiel) June 17, 2022

Во время карьеры игрока с 1999 по 2017 год Диарра играл за «Баварию», «Ливерпуль», «Бордо», «Марсель», «Вест Хэм», «Ренн», «Бастию» и сборную Франции.