Экс-игрок «Ливерпуля» и «Баварии» Алу Диарра начал самостоятельную тренерскую работу
Экс-игрок сборной Франции Алу Диарра стал новым тренером молодежной команды «Труа». Он будет работать с игроками не старше 19 лет. Это будет его первый опыт самостоятельной работы.
После завершения карьеры в 2017 году Диарра начал обучение в школе тренеров. В 2018 году он присоединился к «Лансу», где за четыре года прошел путь от помощника главного тренера молодежной команды до ассистента главного тренера первой команды.
Во время карьеры игрока с 1999 по 2017 год Диарра играл за «Баварию», «Ливерпуль», «Бордо», «Марсель», «Вест Хэм», «Ренн», «Бастию» и сборную Франции.
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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|0-0
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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|0
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13
|Монпелье
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|0
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|0-0
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14
|Анже
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15
|Труа
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|0-0
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16
|Лорьян
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|0-0
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Результаты / календарь
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38 тур
|7.08
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
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Тулуза – Ницца
|- : -
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