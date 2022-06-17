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«ПСЖ» интересуется полузащитником «Порту» Витинью

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«ПСЖ» интересуется центральным полузащитником «Порту» Витинью, информирует Foot Mercato. В контракте хавбека прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

Витинью также находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Английский клуб намерен сделать предложение «Порту», если сделка с Френки де Йонгом провалится.

В прошедшем сезоне 22-летний полузащитник провел 47 матчей во всех турнирах за «Порту», забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

«Порту» в сезоне-2021/22 стал чемпионом Португалии.

Френки де Йонг
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Порту
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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