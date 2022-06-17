«ПСЖ» интересуется полузащитником «Порту» Витинью
«ПСЖ» интересуется центральным полузащитником «Порту» Витинью, информирует Foot Mercato. В контракте хавбека прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.
Витинью также находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Английский клуб намерен сделать предложение «Порту», если сделка с Френки де Йонгом провалится.
В прошедшем сезоне 22-летний полузащитник провел 47 матчей во всех турнирах за «Порту», забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
«Порту» в сезоне-2021/22 стал чемпионом Португалии.
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4
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5
|Ницца
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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