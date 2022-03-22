Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 14:19

Журналист Риоло о Неймаре: «Он почти не тренируется, приезжает в плачевном состоянии, на грани пьянства»

Журналист Риоло заявил, что Неймар почти не тренируется и приезжает в плачевном состоянии
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Журналист Даниэль Риоло рассказал о плохом отношении нападающего «ПСЖ» Неймара к делу.

«Неймар уже почти не тренируется, он приезжает в плачевном состоянии, на грани того, чтобы быть пьяным. Это так, Неймар преисполнен чувством мести по отношению к «ПСЖ». Между клубом и раздевалкой существует тотальный разрыв.

Фанатам «ПСЖ» наплевать на выходки Неймара и документальный фильм о нем на Netflix. Мы должны подписать чек и отпустить его. Он наносит большой ущерб клубу. Отпустите его, он рушит «ПСЖ».

«ПСЖ» больше не клуб. Больше нет никакой связующей нити. Тренера больше не существует, президент не сказал ни слова. После такой катастрофы стоило жестко высказаться. Ничего. Ни Леонардо, ни Нассер Аль-Хелайфи. Тотальное поражение", — приводит слова Риоло Mundo Deportivo со ссылкой на эфир передачи After Foot.

30-летний Неймар выступает за французский клуб с 2017 года.

Напомним, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу».

В чемпионате Франции парижская команда с 65 очками возглавляет турнирную таблицу. В последних пяти матчах команды дважды проиграла и три раза одержала победу.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/videos/otro-mundo/20220320/1001771128/asi-han-celebrado-miki-nadal-helena-aldea-noticia-embarazo.html
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин гонится за новым рекордом! Еще немного — и он станет лучшим в истории НХЛ по броскам
Роман с Липницкой, дружба с Туктамышевой. Кто будет защищать честь Тутберидзе на чемпионате мира, куда не пустили россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Неймар является самым высокооплачиваемым игроком лиги 1. Месси — второй, Мбаппе — третий
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.04 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 00:00
Лилль – Бордо
 - : -
3.04 00:00
Лион – Анже
 - : -
3.04 00:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 00:00
Монпелье – Брест
 - : -
3.04 00:00
Ницца – Ренн
 - : -
3.04 00:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
3.04 00:00
Сент-Этьен – Марсель
 - : -
3.04 00:00
Страсбур – Ланс
 - : -
3.04 00:00
Труа – Реймс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 16
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 9
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 24 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 27 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости