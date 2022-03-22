Журналист Риоло о Неймаре: «Он почти не тренируется, приезжает в плачевном состоянии, на грани пьянства»

Журналист Риоло заявил, что Неймар почти не тренируется и приезжает в плачевном состоянии

Журналист Даниэль Риоло рассказал о плохом отношении нападающего «ПСЖ» Неймара к делу.

«Неймар уже почти не тренируется, он приезжает в плачевном состоянии, на грани того, чтобы быть пьяным. Это так, Неймар преисполнен чувством мести по отношению к «ПСЖ». Между клубом и раздевалкой существует тотальный разрыв.

Фанатам «ПСЖ» наплевать на выходки Неймара и документальный фильм о нем на Netflix. Мы должны подписать чек и отпустить его. Он наносит большой ущерб клубу. Отпустите его, он рушит «ПСЖ».

«ПСЖ» больше не клуб. Больше нет никакой связующей нити. Тренера больше не существует, президент не сказал ни слова. После такой катастрофы стоило жестко высказаться. Ничего. Ни Леонардо, ни Нассер Аль-Хелайфи. Тотальное поражение", — приводит слова Риоло Mundo Deportivo со ссылкой на эфир передачи After Foot.

30-летний Неймар выступает за французский клуб с 2017 года.

Напомним, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу».

В чемпионате Франции парижская команда с 65 очками возглавляет турнирную таблицу. В последних пяти матчах команды дважды проиграла и три раза одержала победу.