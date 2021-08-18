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«Лилль» представил третий комплект формы на сезон

00:17
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«Лилль» на официальном сайте презентовал новый комплект формы. Третий вариант экипировки чемпионов Франции будет выполнен в черных цветах.

Комплект уже доступен для заказа в официальном интернет-магазине. Ожидается, что в ближайшем матче «Лилль» сыграет в новой форме.

После двух туров «Лилль» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав одно очко.

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Евгений Козинов все материалы автора

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