«Лилль» представил третий комплект формы на сезон

«Лилль» на официальном сайте презентовал новый комплект формы. Третий вариант экипировки чемпионов Франции будет выполнен в черных цветах.

Комплект уже доступен для заказа в официальном интернет-магазине. Ожидается, что в ближайшем матче «Лилль» сыграет в новой форме.

? Inspir? par la l?gendaire Citadelle de Lille, il vient compl?ter le kit 2021/22 des Dogues : fans lillois, voici le nouveau maillot Third 21/22 du LOSC by @NBFootball, disponible d?s aujourd'hui ?#NBFOOTBALL #LOSC2122 #NothingStopsTheDogues — LOSC (@losclive) August 17, 2021

После двух туров «Лилль» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав одно очко.