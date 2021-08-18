«Лион» отправил защитника в дубль за улыбку в раздевалке после поражения от «Анже»
02:58
«Лион» перевел защитника Марселу во второй состав, сообщает RMC. 34-летний бразилец улыбался в раздевалке после поражения от «Анже» во 2-м туре чемпионата Франции (0:3), когда капитан команды Лео Дюбуа отчитывал игроков.
Такое поведение Марселу побудило главного тренера «Лиона» Питера Боса попросить спортивного директора клуба Жунинью избавился от игрока.
Сейчас Марселу переведен в резерв. Руководство ведет переговоры о прекращении действия его контракта.
После двух туров «Лион» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав всего 1 очко.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю