«Лион» отправил защитника в дубль за улыбку в раздевалке после поражения от «Анже»

«Лион» перевел защитника Марселу во второй состав, сообщает RMC. 34-летний бразилец улыбался в раздевалке после поражения от «Анже» во 2-м туре чемпионата Франции (0:3), когда капитан команды Лео Дюбуа отчитывал игроков.

Такое поведение Марселу побудило главного тренера «Лиона» Питера Боса попросить спортивного директора клуба Жунинью избавился от игрока.

Сейчас Марселу переведен в резерв. Руководство ведет переговоры о прекращении действия его контракта.

После двух туров «Лион» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав всего 1 очко.