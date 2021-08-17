Майкл Джордан заработал шесть миллионов евро благодаря переходу Месси в «ПСЖ»
21:34
Знаменитый баскетболист Майкл Джордан получил прибыль от перехода в «ПСЖ» бывшего форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает El Grafico.
Логотип торговой марки Air Jordan размещен на форме «ПСЖ». Компания принадлежит Майклу Джордану и производит спортивную форму, в том числе для парижского клуба. Air Jordan получает пять процентов с продажи каждого комплекта.
По данным источника, благодаря продажам футболок с фамилией Месси заработал шесть миллионов евро. Аргентинец будет выступать за команду под 30-м номером.
34-летний Лионель Месси перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента по истечении его контракта с «Барселоной».
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