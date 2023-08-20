«Лилль» в меньшинстве удержал победу над «Нантом» в лиге 1

«Лилль» на своем поле обыграл «Нант» в матче 2-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Счет на 66-й минуте открыл Жонатан Дэвид. На 79-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Александро, а в самой концовке преимущество «Лилля» удвоил Адам Унас.

«Лилль» с 4 очками поднялся на второе место в лиге 1. «Нант» после двух поражений на старте турнира занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Лилль» в гостях сыграет с «Лорьяном». Игра пройдет 27 августа. «Нант» 25 августа примет на своем поле «Монако».