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Сегодня, 15:57

«Лилль» в меньшинстве удержал победу над «Нантом» в лиге 1

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лилль» — «Нант».
Фото AFP

«Лилль» на своем поле обыграл «Нант» в матче 2-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Счет на 66-й минуте открыл Жонатан Дэвид. На 79-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Александро, а в самой концовке преимущество «Лилля» удвоил Адам Унас.

«Лилль» с 4 очками поднялся на второе место в лиге 1. «Нант» после двух поражений на старте турнира занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Лилль» в гостях сыграет с «Лорьяном». Игра пройдет 27 августа. «Нант» 25 августа примет на своем поле «Монако».

Франция. Лига 1. 2-й тур
20 авг, 14:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
2:0
Нант

Футбол
ФК Лилль
ФК Нант
0
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Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч лиги 1 с «Брестом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
2
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
3
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
4
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
5
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
6
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
7
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
8
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
9
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
10
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
11
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
12
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
13
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
14
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
15
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
16
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
17
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
18
 Нант 2 0 0 2 1-4 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 22:00
Метц – Марсель
 2 : 2
19.08 20:00
Лион – Монпелье
 1 : 4
19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 1 : 1
20.08 14:00
Лилль – Нант
 2 : 0
20.08 16:00
Гавр – Брест
 - : -
20.08 16:00
Лорьян – Ницца
 - : -
20.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
20.08 20:00
Монако – Страсбур
 - : -
20.08 21:45
Ланс – Ренн
 - : -
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Г
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 3
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 2
Ибрахим Салах

Ибрахим Салах

Ренн

 2
П
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 1
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 1
де Оливейра Кампос Вандерсон

де Оливейра Кампос Вандерсон

Монако

 1
И К Ж
Адриен Томассон

Адриен Томассон

Ланс

 1 1 0
Александру

Александру

Лилль

 2 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
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