Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 15:16

Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч лиги 1 с «Брестом»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский полузащитник Далер Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч 2-го тура лиги 1 с «Брестом».

«Гавр»: Десма, Опери, Льорис, Санганте, Сальмье, Казимир, Ндиайе, Таргаллин, Кузяев, Алиуи, Сумаре.

Встреча состоится сегодня, 20 августа. Начало — в 16.00 мск.

Кузяев перешел в «Гавр» этим летом. Ранее футболист выступал за «Зенит».

В 1-м туре чемпионата Франции «Гавр» сыграл вничью с «Монпелье» (2:2), а «Брест» победил «Ланс» (3:2).

Далер Кузяев
ФК Брест
ФК Гавр
2
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Луис Энрике — о ничьей с «Тулузой»: «Это начало сезона. «ПСЖ» еще далек от того, что я хочу»

«Лилль» в меньшинстве удержал победу над «Нантом» в лиге 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
2
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
3
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
4
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
5
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
6
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
7
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
8
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
9
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
10
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
11
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
12
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
13
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
14
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
15
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
16
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
17
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
18
 Нант 2 0 0 2 1-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 22:00
Метц – Марсель
 2 : 2
19.08 20:00
Лион – Монпелье
 1 : 4
19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 1 : 1
20.08 14:00
Лилль – Нант
 2 : 0
20.08 16:00
Гавр – Брест
 - : -
20.08 16:00
Лорьян – Ницца
 - : -
20.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
20.08 20:00
Монако – Страсбур
 - : -
20.08 21:45
Ланс – Ренн
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 3
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 2
Ибрахим Салах

Ибрахим Салах

Ренн

 2
П
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 1
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 1
де Оливейра Кампос Вандерсон

де Оливейра Кампос Вандерсон

Монако

 1
И К Ж
Адриен Томассон

Адриен Томассон

Ланс

 1 1 0
Александру

Александру

Лилль

 2 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости