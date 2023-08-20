Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч лиги 1 с «Брестом»

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Российский полузащитник Далер Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч 2-го тура лиги 1 с «Брестом».

«Гавр»: Десма, Опери, Льорис, Санганте, Сальмье, Казимир, Ндиайе, Таргаллин, Кузяев, Алиуи, Сумаре.

Встреча состоится сегодня, 20 августа. Начало — в 16.00 мск.

Кузяев перешел в «Гавр» этим летом. Ранее футболист выступал за «Зенит».

В 1-м туре чемпионата Франции «Гавр» сыграл вничью с «Монпелье» (2:2), а «Брест» победил «Ланс» (3:2).