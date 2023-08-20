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«Монако» — «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию матча чемпионата Франции (видео)

Трансляция матча 2-го тура лиги 1 «Монако» — «Страсбур» начнется в 20.00 мск 20 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Александр Головин.
Александр Головин.
Фото AFP

20 августа, в воскресенье, «Монако» примет «Страсбур» в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.

Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако, начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Монако» — «Страсбур» в прямом эфире можно будет в соцсети ВКонтакте.

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне 27-летний футболист провел одну игру и не отметился результативными действиями.

«Монако» с тремя очками занимает седьмое место в турнирной таблице лиги 1. «Страсбур» располагается на четвертой строчке с тремя баллами.

Лига 1, матчи «ПСЖ» и «Монако»: расписание игр 2 тура в чемпионате Франции

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Страсбур
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брест 2 2 0 0 5-3 6
2
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
3
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
4
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
5
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
6
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
7
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
8
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
9
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
10
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
13
 Гавр 2 0 1 1 3-4 1
14
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
15
 Нант 2 0 0 2 1-4 0
16
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
17
 Клермон Фут 2 0 0 2 2-6 0
18
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 22:00
Метц – Марсель
 2 : 2
19.08 20:00
Лион – Монпелье
 1 : 4
19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 1 : 1
20.08 14:00
Лилль – Нант
 2 : 0
20.08 16:00
Гавр – Брест
 1 : 2
20.08 16:00
Лорьян – Ницца
 1 : 1
20.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 2 : 0
20.08 20:00
Монако – Страсбур
 - : -
20.08 21:45
Ланс – Ренн
 - : -
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Г
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 3
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 3
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 2
П
Йоанн Сальмье

Йоанн Сальмье

Гавр

 2
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 1
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 1
И К Ж
Адриен Томассон

Адриен Томассон

Ланс

 1 1 0
Александру

Александру

Лилль

 2 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
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