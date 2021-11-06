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«Анже» ушел от поражения в матче с «Лиллем»

20:58
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«Анже» ушел от поражения в матче 13-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Анже» набрал 18 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. В активе «Лилля» 16 очков: команда занимает 12-ю строчку.

Чемпионат Франции. Лига 1

13-й тур

«Лилль» — «Анже» — 1:1 (1:0)

Голы: Тиагу Джало, 27 (1:0). Унаи, 83 (1:1).

«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Андре, Ренату Санчеш (Гудмундссон, 74), Бурак Йылмаз, Бамба (Онана, 74), Иконе (Веа, 75), Давид (Юсуф Языджи, 64).

«Анже»: Петкович, Траоре, Тома, Мансо, Думбья (Браими, 80), Мангани, Кабо, Фюльжини (Перейра Лаж, 90+2), Унаи, Баокен (Шо, 63), Буфаль.

Предупреждения: Бамба, 15. Думбья, 26. Андре, 69. Петкович, 90+1.

Удаление: Онана, 90+7.

Судья: Летексье (Франция).

6 ноября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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