«Анже» ушел от поражения в матче с «Лиллем»
«Анже» ушел от поражения в матче 13-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». Встреча завершилась со счетом 1:1.
«Анже» набрал 18 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. В активе «Лилля» 16 очков: команда занимает 12-ю строчку.
Чемпионат Франции. Лига 1
13-й тур
«Лилль» — «Анже» — 1:1 (1:0)
Голы: Тиагу Джало, 27 (1:0). Унаи, 83 (1:1).
«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Андре, Ренату Санчеш (Гудмундссон, 74), Бурак Йылмаз, Бамба (Онана, 74), Иконе (Веа, 75), Давид (Юсуф Языджи, 64).
«Анже»: Петкович, Траоре, Тома, Мансо, Думбья (Браими, 80), Мангани, Кабо, Фюльжини (Перейра Лаж, 90+2), Унаи, Баокен (Шо, 63), Буфаль.
Предупреждения: Бамба, 15. Думбья, 26. Андре, 69. Петкович, 90+1.
Удаление: Онана, 90+7.
Судья: Летексье (Франция).
6 ноября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/
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