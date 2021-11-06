Брат Серхио Рамоса заявил, что футболист не собирается завершать карьеру
Рене Рамос, брат защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса, заявил, что 35-летний футболист пока не думает о завершении карьеры.
«Серхио Рамос будет играть, как только сможет. Он не собирается уходить на пенсию или разрывать контракт. В отношении Серхио нет никаких сомнений», — сказал Рене в интервью Mundo Deportivo.
Рамос перешел в «ПСЖ» 8 июля 2021 года. После трансфера у защитника были выявлены проблемы с коленом и икроножной мышцей. В нынешнем сезоне испанец не провел ни одного матча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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