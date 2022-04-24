Леонардо: «В Мадриде уже три года уверены, что Мбаппе попадет в «Реал»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо поделился мнением о слухах про возможный переход форвард Килиана Мбаппе в «Реал».

«В Мадриде уже три года уверены, что Мбаппе попадет в «Реал». Может быть, они слишком в этом уверены?» — приводит слова Леонардо Sky Sports.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 33 мяча и отдал 22 результативные передачи в 42 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.