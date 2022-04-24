Верратти в восьмой раз стал чемпионом Франции

«ПСЖ» после ничьей в матче 34-го тура лиги 1 с «Лансом» (1:1) досрочно стал чемпионом Франции.

Полузащитник парижан Марко Верратти в восьмой раз стал чемпионом Франции. Это рекорд лиги — по семь побед одеражали Эрве Ревелли, Жан-Мишель Ларке (все — «Сент-Этьен»), Сидней Гову, Жуниньо, Грегори Купе (все — «Лион») и Тьяго Силва («ПСЖ»).

Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. В текущем сезоне 29-летний итальянец провел 20 матчей в лиге 1, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи, а также заработал 12 желтых карточек.