Леонардо: «Критика в адрес Неймара несправедлива»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо после матча 12-го тура французской лиги 1 с «Лиллем» (2:1) прокомментировал то, что болельщики критикуют Неймара.
«Некоторые говорят, что футболисты устраивают вечеринки, но это не так. Мы общаемся с игроками, и все знаем. Критика в адрес Неймара несправедлива. Он опытный футболист и может многое дать этой команде. Если бы он все еще ходил на вечеринки, он бы не бегал так 90 минут. Успокойтесь!» — цитирует Леонардо RMC Sport.
В этом сезоне 29-летний бразильский футболист участвовал в 7 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
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