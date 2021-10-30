Леонардо: «Критика в адрес Неймара несправедлива»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо после матча 12-го тура французской лиги 1 с «Лиллем» (2:1) прокомментировал то, что болельщики критикуют Неймара.

«Некоторые говорят, что футболисты устраивают вечеринки, но это не так. Мы общаемся с игроками, и все знаем. Критика в адрес Неймара несправедлива. Он опытный футболист и может многое дать этой команде. Если бы он все еще ходил на вечеринки, он бы не бегал так 90 минут. Успокойтесь!» — цитирует Леонардо RMC Sport.

В этом сезоне 29-летний бразильский футболист участвовал в 7 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.