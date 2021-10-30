Доннарумма о победе над «Лиллем»: «Это была более сложная игра, чем мы ожидали»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (2:1).

«Это была более сложная игра, чем мы ожидали. В перерыве тренер напомнил нам, что нужно улучшить. При поддержке болельщиков мы придумали, как обыграть «Лилль», забив два очень важных гола. Мы выиграли этот матч у очень хорошей команды, так что м ы счастливы. Тренер все прояснил в перерыве, э то позволило нам изменить ситуацию. Мы отличная команда, способная переломить любую ситуацию. Эти два гола очень важны и обязательно будут учитываться в чемпионской гонке », — приводит слова Доннаруммы официальный сайт клуба.

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вышел в старте, но был заменен на Мауро Икарди в перерыве матча.

«ПСЖ» набрал 31 очко и лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Лилля» 15 очков и 11-я позиция.