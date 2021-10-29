Чемпионат Франции: расписание и результаты матчей 12-го тура, «ПСЖ» — «Лилль»
29 октября, пятница
«ПСЖ» — «Лилль». 22:00 мск.
30 октября, суббота
«Метц» — «Сент-Этьен». 18:00
«Лион» — «Ланс». 22:00
31 октября, воскресенье
«Анже» — «Ницца». 15:00
«Бордо» — «Реймс». 17:00
«Монпелье» — «Нант». 17:00
«Страсбур» — «Лорьян». 17:00
«Труа» — «Ренн». 17:00
«Брест» — «Монако». 19:00
«Клермон Фут» — «Марсель». 22:45
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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