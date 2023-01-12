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Ле Гре заявил, что повел себя как идиот в истории с Зиданом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что повел себя как идиот, неуважительно высказавшись о Зинедине Зидане, сообщает Get French Football News.

9 января Ле Гре после того, как сборная Франции продлила контракт с Дешамом, заявил: «Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Что если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок».

Позднее исполнительный комитет FFF принял решение временно отстранить Ле Гре от должности.

По информации источника, на заседании исполкома Ле Гре заявил, что «повел себя как идиот». Он также считает, что не сделал ничего плохого.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2023/noel-le-graet-on-his-zinedine-zidane-comments-ive-been-an-idiot/
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 Ланс 18 12 5 1 31-13 41
3
 Марсель 18 12 3 3 36-15 39
4
 Монако 18 10 4 4 35-25 34
5
 Ренн 18 10 4 4 35-20 34
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 Лорьян 18 9 5 4 30-26 32
7
 Лилль 18 9 4 5 30-24 31
8
 Клермон Фут 18 7 4 7 22-26 25
9
 Лион 18 7 4 7 27-21 25
10
 Ницца 18 6 6 6 22-20 24
11
 Реймс 18 5 9 4 21-23 24
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 Тулуза 18 6 4 8 28-33 22
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 Нант 18 3 9 6 18-24 18
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 Труа 18 4 6 8 29-35 18
15
 Монпелье 18 5 2 11 28-37 17
16
 Аяччо 18 4 3 11 15-27 15
17
 Брест 18 3 5 10 18-33 14
18
 Осер 18 3 4 11 16-40 13
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 Страсбур 18 1 9 8 22-33 12
20
 Анже 18 2 2 14 16-39 8
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Ланс – Осер
 - : -
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Марсель – Лорьян
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Лион – Страсбур
 - : -
15.01 15:00
Лилль – Труа
 - : -
15.01 17:00
Анже – Клермон Фут
 - : -
15.01 17:00
Монпелье – Нант
 - : -
15.01 17:00
Реймс – Ницца
 - : -
15.01 17:00
Тулуза – Брест
 - : -
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15.01 22:45
Ренн – ПСЖ
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Терем Моффи

Лорьян

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 13 2 2
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Эммануэль Агбаду

Реймс

 15 2 2
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Марсель

 12 1 2
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