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Сегодня, 22:56

Малиновский о «Марселе»: «Это самый большой клуб Франции. Я должен был перейти еще в августе»

Малиновский прокомментировал переход в «Марсель»
Руслан Минаев
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Новичок «Марселя» Руслан Малиновский прокомментировал переход во французский клуб.

«Марсель — великий город с великой футбольной историей. Это самый большой клуб во Франции и у него отличные болельщики. Я здесь, чтобы помочь команде достичь своих целей. Здесь играли отличные игроки — Рибери и Дрогба. В нынешнем составе я знаю Пау Лопеса, Верету и Ундера. Играл против Жиго в Бельгии.

Предложение «Марселя» было самым конкретным, я знал, что приму его. У меня не было сомнений. Были и предложения из Англии, но они не были четкими. Я должен был приехать сюда [в Марсель] еще в августе», — сказал украинец на пресс-конференции.

Французский клуб взял 29-летнего игрока в аренду до конца сезона с последующей опцией выкупа. Контракт Малиновского с «Марселем» будет рассчитан до 2027 года.

В нынешнем сезоне в 19 матчах во всех турнирах полузащитник забил два гола и отдал две результативные передачи.

Руслан Малиновский
ФК Аталанта
ФК Марсель
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 15 2 1 48-13 47
2
 Ланс 18 12 5 1 31-13 41
3
 Марсель 18 12 3 3 36-15 39
4
 Монако 18 10 4 4 35-25 34
5
 Ренн 18 10 4 4 35-20 34
6
 Лорьян 18 9 5 4 30-26 32
7
 Лилль 18 9 4 5 30-24 31
8
 Клермон Фут 18 7 4 7 22-26 25
9
 Лион 18 7 4 7 27-21 25
10
 Ницца 18 6 6 6 22-20 24
11
 Реймс 18 5 9 4 21-23 24
12
 Тулуза 18 6 4 8 28-33 22
13
 Нант 18 3 9 6 18-24 18
14
 Труа 18 4 6 8 29-35 18
15
 Монпелье 18 5 2 11 28-37 17
16
 Аяччо 18 4 3 11 15-27 15
17
 Брест 18 3 5 10 18-33 14
18
 Осер 18 3 4 11 16-40 13
19
 Страсбур 18 1 9 8 22-33 12
20
 Анже 18 2 2 14 16-39 8
Результаты / календарь
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38 тур
14.01 19:00
Ланс – Осер
 - : -
14.01 21:00
Марсель – Лорьян
 - : -
14.01 23:00
Лион – Страсбур
 - : -
15.01 15:00
Лилль – Труа
 - : -
15.01 17:00
Анже – Клермон Фут
 - : -
15.01 17:00
Монпелье – Нант
 - : -
15.01 17:00
Реймс – Ницца
 - : -
15.01 17:00
Тулуза – Брест
 - : -
15.01 19:05
Монако – Аяччо
 - : -
15.01 22:45
Ренн – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 11
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 13 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 15 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 12 1 2
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